Посетившая зону СВО монахиня рассказала, как помогала мирным жителям

«Мы оказывали непосредственную помощь как врачи местному населению. К нам приходили, я лечила местное население, раздавала всем крестики и иконки. Мне командир разрешил выезжать в Волноваху: там был взорван храм, и потом восстановлен. Там потрясающий батюшка, отец Александр, и я надеюсь, что он меня слышит. Батюшка, нижайший вам поклон!», — рассказала она журналистам после церемонии закладки земли из мест боевой славы русского солдата в алтарную часть главного храма ветеранов — священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево.