Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посетившая зону СВО монахиня рассказала, как помогала мирным жителям

Монахиня-хирург Антония лечила мирных жителей в зоне СВО и раздавала им иконки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посещавшая зону СВО как фронтовой хирург монахиня Антония (Шерцингер) рассказала, что помогала мирным жителям на фронте в качестве врача вместе с российскими бойцами медвзвода, а также раздавала иконки и крестики.

«Мы оказывали непосредственную помощь как врачи местному населению. К нам приходили, я лечила местное население, раздавала всем крестики и иконки. Мне командир разрешил выезжать в Волноваху: там был взорван храм, и потом восстановлен. Там потрясающий батюшка, отец Александр, и я надеюсь, что он меня слышит. Батюшка, нижайший вам поклон!», — рассказала она журналистам после церемонии закладки земли из мест боевой славы русского солдата в алтарную часть главного храма ветеранов — священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево.

В субботу в алтарную часть строящегося храма после крестного хода и молебна были заложены капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат.