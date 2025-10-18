Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 19 октября 2025

Отключение света в Иркутске 19 октября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского и Правобережного районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», это связано с проведением плановых работ на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 19 октября 2025.
Без удобств останутся улицы Академика Образцова, Депутатская, Пискунова, Трудовая, Лосева, Декабрьских Событий и другие. Работы будут идти практически весь день, поэтому стоит запастись всем необходимым и заранее зарядить телефоны.
Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 19 октября 2025, представлена в фотокарточках ниже.
Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поиски бесследно исчезнувшего 40-летнего мужчины начались в Иркутске. Он пропал днем ранее, 17 октября.