В селе Сизябск Республики Коми открыли обновленную школу искусств

На время ремонтных работ образовательный процесс был организован в здании начальной школы, учеников перевели на обучение в две смены. После ввода здания в эксплуатацию 168 детей и 22 педагога вернулись к учебному процессу в одну смену. В день открытия для гостей провели экскурсию по обновленному учреждению.