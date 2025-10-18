В селе Сизябск Республики Коми открыли обновленную школу искусств

Торжественное открытие основного здания школы искусств после капитального ремонта состоялось в селе Сизябск Ижемского района Республики Коми. Работы провели по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
В учреждении полностью обновили фундамент, полы, стены и перегородки, отмостки, благоустроили входную группу. Все инженерные коммуникации заменены новыми системами, здание утеплено и обшито сайдингом. В школу искусств поступили мебель, техника, обустроили лаборатории для кабинетов физики, химии, труда и ОБЗР. Помимо этого, был обновлен библиотечный фонд и медицинский кабинет.
На время ремонтных работ образовательный процесс был организован в здании начальной школы, учеников перевели на обучение в две смены. После ввода здания в эксплуатацию 168 детей и 22 педагога вернулись к учебному процессу в одну смену. В день открытия для гостей провели экскурсию по обновленному учреждению.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.