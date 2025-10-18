Ричмонд
В Калининграде обустроили тротуар с велодорожкой от улицы Невского к Верхнему озеру

Работы обошлись в 17,8 миллионов рублей.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик уложил новое покрытие на всём протяжении улицы Сержантской. С нечётной стороны появилась велодорожка.

Для тротуара использовали плитку жёлтого и серого цветов, на въездах к домам уложили брусчатку. Велодорожку сделали из асфальтобетона. В администрации Калининграда уточнили, что подрядчик устраняет замечания и готовится к сдаче объекта.

Ремонт тротуара на улице Сержантской начали весной. Работы выполняет ООО «Инпэкс».

В программу на 2025 год изначально вошли 32 тротуара протяжённостью почти 12 километров. Позже в список включили ещё 11 объектов. Суммарно на ремонт выделяют более 700 миллионов рублей.