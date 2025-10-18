Ричмонд
Частные клиники Нижнего Новгорода предупредили о росте цен из-за нового налога

Больше всего это может отразиться на сфере превентивной медицины, стоматологии и офтальмологии.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы частных медицинских клиник в Нижнем Новгороде заявили о возможном повышении цен на услуги. Это связано с возможным появлением нового налога на прибыль в размере 5%, сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

В настоящее время для частных медучреждений действует нулевая ставка налога. По информации Никонова, многие клиники работают с невысокой прибылью при значительных расходах на материалы и оплату труда персонала. В такой ситуации дополнительная налоговая нагрузка может привести к перераспределению затрат на пациентов.

Наиболее вероятное повышение цен затронет такие направления, как превентивная медицина, стоматологические и офтальмологические услуги. В Госдуме рассчитывают, что новая мера позволит пополнить региональные бюджеты на 20−30 млрд рублей.