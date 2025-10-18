Частные клиники Нижнего Новгорода предупредили о росте цен из-за нового налога

В настоящее время для частных медучреждений действует нулевая ставка налога. По информации Никонова, многие клиники работают с невысокой прибылью при значительных расходах на материалы и оплату труда персонала. В такой ситуации дополнительная налоговая нагрузка может привести к перераспределению затрат на пациентов.