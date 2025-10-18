Спортсменки Дона победили в Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу

Команда Ростовской области одержала победу в дисциплине «Формейшн» на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Соревнования были организованы в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
«В дисциплине “Формейшн” лучшими стали девушки из команды “Bakers Dozen”. Чемпионки представляют спортивную школу Гребного канала “Дон”», — говорится в сообщении.
Турнир состоялся 11 октября в Астане под эгидой Всемирной федерации акробатических танцев и танцевальных видов спорта (WFADS). В состязаниях приняли участие спортсмены из 20 стран — Армении, Афганистана, Венгрии, Германии, Египта и других. Соревнования проводились в трех классах: «М класс-микст», «А класс-микст» и «В класс-микст»; дисциплине «Акро-свинг», а также «Формейшен» среди женщин. Участники смогли показать свое мастерство в различных программах, а зрители — увидеть одно из самых красочных событий этой осени.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.