Спортсменки Дона победили в Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу

Турнир состоялся 11 октября в Астане под эгидой Всемирной федерации акробатических танцев и танцевальных видов спорта (WFADS). В состязаниях приняли участие спортсмены из 20 стран — Армении, Афганистана, Венгрии, Германии, Египта и других. Соревнования проводились в трех классах: «М класс-микст», «А класс-микст» и «В класс-микст»; дисциплине «Акро-свинг», а также «Формейшен» среди женщин. Участники смогли показать свое мастерство в различных программах, а зрители — увидеть одно из самых красочных событий этой осени.