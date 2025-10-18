В Новой Ладоге Ленобласти благоустроили Почтовый сквер

Почтовый сквер в городе Новая Ладога в Ленинградской области привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Открытие обновленной общественной территории приурочили ко Всемирному дню почты, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Сквер связал благоустроенные пространства на проспекте Карла Маркса и улице Суворова и стал важной частью пешеходного маршрута в Новой Ладоге. Там обновлены дорожки, освещение, пешеходные переходы и зоны отдыха, установлена сенсорная панель для размещения информации об истории города и афиш городских мероприятий. Самый необычный элемент территории — скульптура, прообразом которой стал почтальон Новоладожской конторы начала ХХ века Павел Явит.
В открытии приняли участие местные жители, представители комитета по ЖКХ Ленинградской области, ЛГУ имени А. С. Пушкина, представители администраций района, города и «Почты России», а также Центра компетенций. Все желающие смогли бесплатно отправить уникальные почтовые открытки, изготовленные к открытию сквера. Основой для иллюстраций стали детские рисунки Новой Ладоги, фото Павла Явита и открытки из коллекции ректора ЛГУ имени А. С. Пушкина Григория Дваса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.