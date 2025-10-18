В Новой Ладоге Ленобласти благоустроили Почтовый сквер

В открытии приняли участие местные жители, представители комитета по ЖКХ Ленинградской области, ЛГУ имени А. С. Пушкина, представители администраций района, города и «Почты России», а также Центра компетенций. Все желающие смогли бесплатно отправить уникальные почтовые открытки, изготовленные к открытию сквера. Основой для иллюстраций стали детские рисунки Новой Ладоги, фото Павла Явита и открытки из коллекции ректора ЛГУ имени А. С. Пушкина Григория Дваса.