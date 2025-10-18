Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области билеты в гости к Деду Морозу подорожали в 2,5 раза

Новогодние представления станут дороже: взрослые билеты — 2000 рублей, детские — 1500 рублей.

Источник: Om1 Омск

С этого года стоимость билетов на новогодние представления в Сибирские владения Деда Мороза в Большеречье значительно возросла. Взрослый билет теперь стоит 2000 рублей, что в 2,5 раза дороже по сравнению с прошлым годом (800 рублей). Для детей до 16 лет стоимость билета составит 1500 рублей (вместо 700 рублей), а детский билет до 3 лет обойдётся в 150 рублей.

Театрализованные новогодние шоу будут проходить с 15 декабря по 25 января. Уже открыта предварительная регистрация для желающих попасть на представления.

«Успейте забронировать удобное время и дату, чтобы подарить себе и своим близким незабываемые впечатления! Не упустите свой шанс окунуться в сказку! Работаем только по предварительной записи!» — говорится в сообщении организаторов.