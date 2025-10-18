В Омской области билеты в гости к Деду Морозу подорожали в 2,5 раза

С этого года стоимость билетов на новогодние представления в Сибирские владения Деда Мороза в Большеречье значительно возросла. Взрослый билет теперь стоит 2000 рублей, что в 2,5 раза дороже по сравнению с прошлым годом (800 рублей). Для детей до 16 лет стоимость билета составит 1500 рублей (вместо 700 рублей), а детский билет до 3 лет обойдётся в 150 рублей.
Театрализованные новогодние шоу будут проходить с 15 декабря по 25 января. Уже открыта предварительная регистрация для желающих попасть на представления.
«Успейте забронировать удобное время и дату, чтобы подарить себе и своим близким незабываемые впечатления! Не упустите свой шанс окунуться в сказку! Работаем только по предварительной записи!» — говорится в сообщении организаторов.