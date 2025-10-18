Кондратьев наградил солистов Кубанского казачьего хора в честь 214-летия

«14 октября исполнилось 214 лет со дня основания Кубанского казачьего хора. Его история — неотъемлемая часть становления нашего края, — отметил Кондратьев. — Спасибо за то, что вы сохраняете наши традиции, культуру. Ваше творчество вдохновляет, дарит надежду, вселяет веру в сердца людей и в сегодняшнее непростое время».