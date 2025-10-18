Кондратьев наградил солистов Кубанского казачьего хора в честь 214-летия

В Краснодаре состоялся праздничный концерт, посвященный 214-летию со дня основания Кубанского казачьего хора. В ходе мероприятия губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил государственные и региональные награды солистам прославленного творческого коллектива.
«14 октября исполнилось 214 лет со дня основания Кубанского казачьего хора. Его история — неотъемлемая часть становления нашего края, — отметил Кондратьев. — Спасибо за то, что вы сохраняете наши традиции, культуру. Ваше творчество вдохновляет, дарит надежду, вселяет веру в сердца людей и в сегодняшнее непростое время».
Глава региона поблагодарил коллектив за многолетний труд и преданность искусству. Он особо отметил вклад художественного руководителя Виктора Захарченко, который, по словам губернатора, является примером подлинного служения искусству и родной земле.
«Мы должны знать свою историю, передавать ее новым поколениям, чтобы бороться с фейками, не позволить подменить правду. Наша задача — через традиции, культуру объединять многонациональный народ», — сказал Захарченко.
Медали «За труды в культуре и искусстве» вручили артистам-вокалистам Ивану Немченко и Александру Дедову. Медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» третьей степени удостоен Демид Коротенко.
В честь годовщины основания хора коллектив представил новую концертную программу «Русь от края до края!», в которой прозвучали композиции Виктора Захарченко.
Кубанский казачий хор официально утвержден 14 октября 1811 года и с тех пор неоднократно становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей. В 2011 году коллектив удостоился благодарности президента России за большой вклад в развитие отечественной культуры.