В Оренбурге капитально отремонтируют городской стадион

Первый этап капитального ремонта стадиона «Оренбург» завершается в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». На реконструкцию объект был закрыт 4 августа этого года после почти 17 лет эксплуатации, сообщили в администрации Оренбурга.
За два месяца на стадионе выполнен большой объем работ: произведен демонтаж изношенного покрытия, подготовлено основание нового футбольного поля, установлен бортовой камень, дренажный лоток, предназначенный для сбора и водоотведения дождевых вод. В настоящее время специалисты подрядной организации готовят основание под беговые дорожки, затем рабочие приступят к укладке искусственного газона. Легкоатлетические дорожки покроют резиновым материалом, а на входной группе и между трибунами будет обновлено асфальтовое покрытие.
«Ремонт стадиона предоставит новые перспективы для развития физической культуры и спорта в городе. Объект станет площадкой для проведения различных соревнований, в том числе всероссийского уровня и местом притяжения для тысячи оренбуржцев. Кроме того, это инвестиция в здоровье подрастающего поколения и создание условий для того, чтобы жители Оренбурга могли заниматься спортом», — отметил временно исполняющий полномочия главы города Оренбурга Альберт Юмадилов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.