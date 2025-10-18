В Крыму восстановили движение пригородных поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Движение пригородных поездов в Крыму, маршруты и графики следования которых были изменены по техническим причинам, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в «Южной пригородной пассажирской компании» (ЮППК).
Ранее компания-перевозчик «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК) сообщила о возможных задержках, а также о частичных изменениях в маршрутах пригородных поездов в Крыму, в частности, на направлениях Симферополь — Евпатория, Симферополь — Джанкой и в районе Феодосии. Так, часть пути пассажирам предлагалось проехать на автобусах.
«Движение на участке Симферополь — Яркая и Симферополь — Элеваторная восстановлено в полном объёме. Пригородные поезда совершают посадку и высадку пассажиров по станции Остряково согласно расписанию. Движение на участке Феодосия — Владиславовка восстановлено», — сообщили в компании.
Все поезда из Феодосии через Владиславовку — в Симферополь, Керчь и Армянск — курсируют согласно расписанию, отметили в компании.