В Крыму восстановили движение пригородных поездов

Ранее компания-перевозчик «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК) сообщила о возможных задержках, а также о частичных изменениях в маршрутах пригородных поездов в Крыму, в частности, на направлениях Симферополь — Евпатория, Симферополь — Джанкой и в районе Феодосии. Так, часть пути пассажирам предлагалось проехать на автобусах.