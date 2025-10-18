Уфимский «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» в гостях

В заключительной трети матча после силового приема травму получил нападающий уфимцев Антон Берлёв. Вскоре после этого хозяева вышли вперед: после удачного рикошета шайба дошла до Егора Коршкова, который точным броском поразил ворота. Уфимцы быстро сравняли счет: Александр Жаровский в сложной игровой ситуации отдал голевую передачу на Евгения Кулика, который смог переиграть Дригера. Однако в концовке встречи «Трактору» удалось реализовать большинство, что и принесло челябинцам победу.