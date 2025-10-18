Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» в гостях

Единственная шайба Кулика не спасла уфимцев от поражения.

Источник: Комсомольская правда

В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в гостевом матче против челябинского «Трактора». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Первый период прошел без забитых шайб, хотя обе команды создавали опасные моменты у чужих ворот. Вратари Семён Вязовой и Крис Дригер уверенно действовали в своих створах, совершив несколько важных сейвов.

Вторая двадцатиминутка также не принесла результата, так как команды продолжали внимательно действовать в защите, нейтрализуя большинство атак. Игра в неравных составах также не помогла ни одной из сторон открыть счет.

В заключительной трети матча после силового приема травму получил нападающий уфимцев Антон Берлёв. Вскоре после этого хозяева вышли вперед: после удачного рикошета шайба дошла до Егора Коршкова, который точным броском поразил ворота. Уфимцы быстро сравняли счет: Александр Жаровский в сложной игровой ситуации отдал голевую передачу на Евгения Кулика, который смог переиграть Дригера. Однако в концовке встречи «Трактору» удалось реализовать большинство, что и принесло челябинцам победу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.