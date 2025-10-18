Более 3,5 тыс. сообщений южноуральцев поступило на сервис обратной связи

Отметим, что свое обращение по проблеме можно отправить и отследить непосредственно в приложении портала госуслуг, а результаты рассмотрения запроса автоматически будут отображены в личном кабинете. При этом обращения рассматриваются в срок до 30 дней или быстрее. Чтобы сообщить о проблеме, необходимо указать точку на карте, сделать фото или видео и кратко описать ситуацию.