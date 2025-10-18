Более 3,5 тыс. сообщений южноуральцев поступило на сервис обратной связи

Жители Челябинской области с 6 по 12 октября отправили 3547 обращений через платформу обратной связи. Она работает в ходе реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе регионального минцифры.
Главными темами, волнующими жителей Челябинской области, стали медицина, многоквартирные дома, электронная запись на прием к врачу, дороги и благоустройство. Люди направили на 127 сообщений больше, чем в период с 29 сентября по 5 октября.
Отметим, что свое обращение по проблеме можно отправить и отследить непосредственно в приложении портала госуслуг, а результаты рассмотрения запроса автоматически будут отображены в личном кабинете. При этом обращения рассматриваются в срок до 30 дней или быстрее. Чтобы сообщить о проблеме, необходимо указать точку на карте, сделать фото или видео и кратко описать ситуацию.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.