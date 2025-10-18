В Крыму умер экс-глава парламента Леонид Грач

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Бывший глава крымского парламента Леонид Грач скончался в Крыму на 78-м году жизни, сообщается на сайте госсовета республики.
«Президиум государственного совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля, председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год, почётного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича», — говорится в сообщении.
Источник в парламенте Крыма сообщил РИА Новости, что прощание с Грачом состоится в Симферополе во вторник.
Грач в конце 80-х и начале 90-х годов работал секретарем, затем вторым и первым секретарем Крымского обкома Компартии Украины. После работы в крымском парламенте с 2002 по 2012 годы избирался в депутаты Верховной рады Украины.