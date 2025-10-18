Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму умер экс-глава парламента Леонид Грач

Экс-глава крымского парламента Леонид Грач умер на 78-м году жизни.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Бывший глава крымского парламента Леонид Грач скончался в Крыму на 78-м году жизни, сообщается на сайте госсовета республики.

«Президиум государственного совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля, председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год, почётного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича», — говорится в сообщении.

Источник в парламенте Крыма сообщил РИА Новости, что прощание с Грачом состоится в Симферополе во вторник.

Грач в конце 80-х и начале 90-х годов работал секретарем, затем вторым и первым секретарем Крымского обкома Компартии Украины. После работы в крымском парламенте с 2002 по 2012 годы избирался в депутаты Верховной рады Украины.