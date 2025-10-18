В подмосковной Рузе завершается капремонт центра культуры и искусств

Капитальный ремонт центра культуры и искусств завершают на Волоколамском шоссе в городе Рузе Московской области. Работы проводят по национальному проекту «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Строительная готовность объекта площадью более тысячи квадратных метров составляет 90%. Там установили новые окна, привели в порядок крышу. На данном этапе специалисты завершают фасадные работы и обновление входной группы здания. Ремонт в центре культуры и искусств планируют закончить в октябре.
Культурное учреждение возвели на фундаменте строившегося торгового центра в 1961 году. В учреждении открыли хоровой и драматический кружки. Последнему позже присвоили почетное звание «Народный коллектив». В здании работал духовой оркестр, а молодежь Рузы устраивала концерты, вечера чествования и трудовые вахты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.