В Башкирии объявлен поиск 38-летней Риммы Мухаметовой

В Иглинском районе Башкирии разыскивают 38-летнюю Римму Мухаметову. Женщина ушла из своего дома в селе Красный Восход 17 октября 2025 года и до настоящего времени не вернулась.
По информации волонтеров БашРегионСпас, на женщине в день исчезновения были голубые джинсы, белые кроссовки и синяя куртка.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, карие глаза, темно-русые волосы.
Если вам что-либо известно о местонахождении Риммы Мухаметовой, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.
