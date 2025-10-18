Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии объявлен поиск 38-летней Риммы Мухаметовой

В Иглинском районе разыскивают пропавшую женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии разыскивают 38-летнюю Римму Мухаметову. Женщина ушла из своего дома в селе Красный Восход 17 октября 2025 года и до настоящего времени не вернулась.

По информации волонтеров БашРегионСпас, на женщине в день исчезновения были голубые джинсы, белые кроссовки и синяя куртка.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, карие глаза, темно-русые волосы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Риммы Мухаметовой, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.