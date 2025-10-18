В Соль-Илецке завершили ремонт взрослой и детской поликлиник

Взрослую и детскую поликлиники межрайонной больницы капитально отремонтировали в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В поликлиниках специалисты обновили фасады, крыши, провели перепланировку помещений. Маммографический и рентгенологический кабинеты переехали на первый этаж взрослой поликлиники, где установлено современное оборудование и созданы комфортные условия для пациентов. Также внедрены современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации для защиты персонала и посетителей. Старые окна заменили на современные стеклопакеты, что улучшило теплоизоляцию в отделениях стационара и поликлиник.
В ургентной операционной также завершили капитальный ремонт, а инфекционное отделение оснастили современной вентиляцией и удобными санузлами для пациентов. Кроме того, больничную территорию превратили в комфортное пространство с новыми зонами отдыха и удобной парковкой.
В ходе реализации нацпроекта на 2026 год запланирован капитальный ремонт главного корпуса медучреждения. Специалисты должны будут укрепить конструкции, улучшить фасады, обновить инженерные коммуникации и системы безопасности.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.