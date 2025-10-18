В Соль-Илецке завершили ремонт взрослой и детской поликлиник

В поликлиниках специалисты обновили фасады, крыши, провели перепланировку помещений. Маммографический и рентгенологический кабинеты переехали на первый этаж взрослой поликлиники, где установлено современное оборудование и созданы комфортные условия для пациентов. Также внедрены современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации для защиты персонала и посетителей. Старые окна заменили на современные стеклопакеты, что улучшило теплоизоляцию в отделениях стационара и поликлиник.