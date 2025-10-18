В Магадане завершают ремонт улицы Право-Набережной

Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Право-Набережной досрочно завершают в Магадане. Ее улучшают при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Протяженность дороги составляет 450 м, работы начали в конце мая. За это время специалисты заасфальтировали дорогу и тротуары, заменили люки. Они благоустроили и озеленили территорию, сделали лестничные сходы и освещение. Для безопасности водителей в зимний период оборудован специальный съезд на случай гололеда. Обновленная улица Право-Набережная станет транспортной развязкой, которая соединит улицы Транспортную, Пролетарскую, Дзержинского и проспект Ленина, разгрузив движение в этой части города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.