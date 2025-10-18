В Магадане завершают ремонт улицы Право-Набережной

Протяженность дороги составляет 450 м, работы начали в конце мая. За это время специалисты заасфальтировали дорогу и тротуары, заменили люки. Они благоустроили и озеленили территорию, сделали лестничные сходы и освещение. Для безопасности водителей в зимний период оборудован специальный съезд на случай гололеда. Обновленная улица Право-Набережная станет транспортной развязкой, которая соединит улицы Транспортную, Пролетарскую, Дзержинского и проспект Ленина, разгрузив движение в этой части города.