В Мелеузе в Башкирии прошла «Всероссийская ярмарка»

В ней приняли участие предприниматели, фермеры, ремесленники и садоводы.

«Всероссийская ярмарка» прошла на площадке перед Центральным рынком города Мелеуза Республики Башкортостан. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Мелеузовского района.

В ярмарке приняли участие предприниматели, фермеры, ремесленники и садоводы города и района. Зерно представили фермеры Мелеузовского района. Посетители покупали картофель и лук, морковь и капусту, свеклу и яблоки. Их приобретают для хранения и заготовок. Также на ярмарке люди покупали саженцы цветов, кустарников и деревьев.

На площади царила атмосфера праздника. На мероприятии выступили творческие коллективы культурно-досугового центра района и городского Дворца культуры.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.