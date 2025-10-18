В Ульяновской области улучшили мост через реку Избалык

Движение открыли по отремонтированному мосту через реку Избалык в селе Мосеевка в Ульяновской области. Сооружение улучшили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Протяженность обновленного моста с подходами на автодороге Старый Мостяк — Мосеевка составила 100 м. Искусственное сооружение важно для жителей, так как соединяет две части села, по нему проходит школьный маршрут.
Специалисты сделали новые опоры, провели монтаж металлического пролетного строения, поменяли асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Также они обновили деформационные швы, установили новое перильное и парапетное ограждение на мосту и подходах, нанесли горизонтальную разметку и поставили дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.