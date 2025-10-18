В КБР начали ремонт путепровода на трассе из Новопавловска в Моздок

Капитальный ремонт путепровода протяженностью 221 м стартовал на автодороге Новопавловск — Прохладный — Моздок в Кабардино-Балкарии. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Путепровод расположен на трассе, входящей в состав опорной сети дорог России, и имеет важное значение для обеспечения транспортной связи между КБР и Ставропольским краем. Сооружение используют как один из основных маршрутов для межрегиональных и внутриреспубликанских перевозок.
Сейчас оно находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта. Специалисты разберут старый путепровод и усилят несущие конструкции, обновят пролетное строение и опоры, сделают новую гидроизоляцию и уложат асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Также они установят перильные и барьерные ограждения, заменят водоотводную систему.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.