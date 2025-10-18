В КБР начали ремонт путепровода на трассе из Новопавловска в Моздок

Путепровод расположен на трассе, входящей в состав опорной сети дорог России, и имеет важное значение для обеспечения транспортной связи между КБР и Ставропольским краем. Сооружение используют как один из основных маршрутов для межрегиональных и внутриреспубликанских перевозок.