Журналисты и блогеры из Астраханской области посетили Татарстан

Делегация из 10 журналистов и блогеров Астраханской области посетила Татарстан в ходе пресс-тура. Ожидается, что по итогам поездки они подготовят серию публикаций и репортажей, которые познакомят их аудиторию с возможностями для путешествий в Татарстане, что способствует решению задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете республики по туризму.