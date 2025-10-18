Журналисты и блогеры из Астраханской области посетили Татарстан

Делегация из 10 журналистов и блогеров Астраханской области посетила Татарстан в ходе пресс-тура. Ожидается, что по итогам поездки они подготовят серию публикаций и репортажей, которые познакомят их аудиторию с возможностями для путешествий в Татарстане, что способствует решению задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете республики по туризму.
Гости из Астраханской области смогли лично оценить ключевые достопримечательности региона. Для них провели обзорную экскурсию «Казань 1000-летняя», которая включила посещение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Казанского Кремля. Также гости прогулялись вдоль набережной озера Кабан и познакомились с историей и культурой Старо-Татарской слободы. На гастрономическом мастер-классе в Доме-музее «Бик тамле. Бик матур» они научились готовить традиционный татарский эчпочмак.
Культурно-историческая часть программы включала поездку в Великий Болгар. Там журналисты осмотрели еще один объект ЮНЕСКО — Болгарское городище, посетили музей болгарской цивилизации, памятный знак в честь принятия ислама и Белую мечеть. Кроме того, в Государственном комитете Республики Татарстан по туризму для делегации прошла презентация туристического потенциала республики.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.