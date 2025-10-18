В Златоусте Челябинской области благоустроили сквер

Специалисты создали многофункциональное пространство, сочетающее в себе спортивные элементы и зоны для досуга. Они установили перголу с подвесными качелями, детское игровое пространство с каруселью, качалкой-балансиром, батутом и песочницей. На территории появился воркаут-комплекс, а также баскетбольная стойка для занятий спортом на открытом воздухе. Сквер озеленили, там установили удобные скамьи и урны. Поверхность покрыли безопасным резиновым слоем и тротуарной плиткой, установили ограждение.