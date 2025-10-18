В Златоусте Челябинской области благоустроили сквер

Сквер между домами № 45 и 47 по улице Карла Маркса обновили в городе Златоусте Челябинской области. Он преобразился в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Златоустовского городского округа.
Специалисты создали многофункциональное пространство, сочетающее в себе спортивные элементы и зоны для досуга. Они установили перголу с подвесными качелями, детское игровое пространство с каруселью, качалкой-балансиром, батутом и песочницей. На территории появился воркаут-комплекс, а также баскетбольная стойка для занятий спортом на открытом воздухе. Сквер озеленили, там установили удобные скамьи и урны. Поверхность покрыли безопасным резиновым слоем и тротуарной плиткой, установили ограждение.
Особое внимание уделили центральной композиции пространства — исторической скульптуре с фонтаном. Ее опорная часть, чаша фонтана и декоративные элементы отреставрировали и привели в порядок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.