В Абзелиловском районе Башкирии построят новый многофункциональный комплекс

В Абзелиловском районе Башкирии началась подготовка к строительству многофункционального комплекса. Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка в селе Аскарово для этих целей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, компания «Башмаркет» получит в аренду без проведения торгов участок площадью 800 квадратных метров, расположенный на улице Рамазана Уметбаева. Земля предназначена для реализации приоритетного инвестиционного проекта, связанного со строительством многофункционального комплекса.
Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено подготовить и заключить с компанией соответствующий договор аренды земельного участка.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.