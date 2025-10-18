Ричмонд
В Абзелиловском районе Башкирии построят новый многофункциональный комплекс

Под строительство комплекса в Аскарово выделили земельный участок.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии началась подготовка к строительству многофункционального комплекса. Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка в селе Аскарово для этих целей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, компания «Башмаркет» получит в аренду без проведения торгов участок площадью 800 квадратных метров, расположенный на улице Рамазана Уметбаева. Земля предназначена для реализации приоритетного инвестиционного проекта, связанного со строительством многофункционального комплекса.

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено подготовить и заключить с компанией соответствующий договор аренды земельного участка.

