Обновленный стадион открыли в подмосковном Зарайске

Стадион после реконструкции открыли в городе Зарайске Московской области. Его обновили при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В учреждении уже прошли первые матчи футболистов и волейболистов. Воспитанники спортивных секций, опытные наставники и титулованные атлеты устроили праздничное шествие по стадиону. Также в рамках открытия прошли выступления творческих коллективов Дворца культуры имени Леонова и детской школы искусств.
Почти 20 лет объект капитально не ремонтировали. Теперь там созданы комфортные условия для занятий спортом и отдыха. На стадионе появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием. Также специалисты сделали современные беговые дорожки, трибуны для зрителей и раздевалки с душем.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.