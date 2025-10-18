Обновленный стадион открыли в подмосковном Зарайске

Почти 20 лет объект капитально не ремонтировали. Теперь там созданы комфортные условия для занятий спортом и отдыха. На стадионе появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием. Также специалисты сделали современные беговые дорожки, трибуны для зрителей и раздевалки с душем.