В Самарской области улучшили трассу, ведущую к Муранскому бору

Региональную трассу «Сызрань — Шигоны» — Волжский Утес — турбаза «Солнечный Мыс» протяженностью 3,3 км привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Дорога ведет к Муранскому бору — одной из ключевых природных достопримечательностей области. Это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, известный вековыми соснами и дубами. Рядом расположен памятник природы регионального значения «Муранские брусничники» — рельеф со старовозрастными сосновыми лесами, который служит местом обитания для видов, занесенных в Красную книгу Самарской области.
Отремонтированная дорога — основной туристический маршрут к многочисленным турбазам и санаториям. Часть трассы протяженностью 1,8 км пересекает село Муранка, в котором проживает более тысячи жителей. По разные стороны дороги расположены важные социальные объекты: школа, детский сад, аптека, почтовое отделение и поликлиника. На дороге специалисты обновили асфальтобетонное покрытие и отремонтировали водопропускную трубу. В селе сделали тротуары с пешеходным ограждением, установили уличное освещение и обустроили искусственные дорожные неровности.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.