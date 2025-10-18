В Самарской области улучшили трассу, ведущую к Муранскому бору

Отремонтированная дорога — основной туристический маршрут к многочисленным турбазам и санаториям. Часть трассы протяженностью 1,8 км пересекает село Муранка, в котором проживает более тысячи жителей. По разные стороны дороги расположены важные социальные объекты: школа, детский сад, аптека, почтовое отделение и поликлиника. На дороге специалисты обновили асфальтобетонное покрытие и отремонтировали водопропускную трубу. В селе сделали тротуары с пешеходным ограждением, установили уличное освещение и обустроили искусственные дорожные неровности.