Мобильные бригады медиков осмотрели более 500 жителей округа Ставрополья

Помимо терапевтов, в осмотрах были задействованы уролог и врач акушер-гинеколог. По итогам в этом году 93 пациента отправили на дообследование, четыре человека — на плановую госпитализацию. Впервые выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы у 18 пациентов, болезни эндокринной системы у 4 человек, болезни органов дыхания у 2 пациентов, гинекологические заболевания у 6, подозрение на онкологические заболевания — у 3 человек. Каждому пациенту дали рекомендации по ведению здорового образа жизни, назначили дополнительные исследования, определили группу здоровья и назначили лечение.