Мобильные бригады медиков осмотрели более 500 жителей округа Ставрополья

Врачи Новоалександровской районной больницы провели 20 выездов в отдаленные населенные пункты Новоалександровского округа Ставропольского края с начала года и осмотрели 517 жителей. Выезды мобильных медицинских бригад выполняются в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном правительстве.
Помимо терапевтов, в осмотрах были задействованы уролог и врач акушер-гинеколог. По итогам в этом году 93 пациента отправили на дообследование, четыре человека — на плановую госпитализацию. Впервые выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы у 18 пациентов, болезни эндокринной системы у 4 человек, болезни органов дыхания у 2 пациентов, гинекологические заболевания у 6, подозрение на онкологические заболевания — у 3 человек. Каждому пациенту дали рекомендации по ведению здорового образа жизни, назначили дополнительные исследования, определили группу здоровья и назначили лечение.
Кроме того, специалисты выполнили 102 выезда с использованием передвижных мобильных флюорографических и 30 выездов с применением маммографических комплексов. Флюорографию прошли 3532 пациента, маммографию — 528.
«Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры — это самый действенный метод контроля за здоровьем, позволяющий выявить риски или диагностировать заболевание на ранней, наиболее благоприятной для лечения стадии. В решении этой важной демографической задачи помогают регулярные выезды мобильных бригад медиков в отдаленные территории. По поручению губернатора численность таких выездов в регионе растет», — отметил главный врач Новоалександровской районной больницы Марат Еникеев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.