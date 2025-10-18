В Губкине открылась «Школа будущих инженеров»

«Школу будущих инженеров» открыли в Губкине в Белгородской области на базе средней общеобразовательной школы № 1. Это соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Губкинского округа.
Это флагманский образовательный проект, направленный на раннюю профессиональную ориентацию и подготовку перспективных кадров. Уникальная двухгодичная программа стартовала для 25 учеников 10-х классов из семи школ Губкинского городского округа. Для занятий оборудован современный учебный класс, оснащенный всем необходимым.
Обучение в Школе бесплатное. Помимо углубленной подготовки к ЕГЭ по профильным предметам (математика, физика, информатика и химия), школьники будут изучать специальные дисциплины: инженерную графику, 3D-моделирование, геологию и горное дело. Выпускники Школы смогут продолжить обучение в национальном исследовательском технологическом университете «МИСИС» по целевым договорам.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.