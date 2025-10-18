В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам

«В рамках предусмотренного до 2028 года включительно финансирования правительством региона в октябре текущего года принято решение увеличить размер выплаты со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей студенткам, вставшим на учет по беременности до 31.12.2025, доплатив при этом всем, кто с начала года получил выплаты в меньшем размере», — сообщили в пресс-службе областного правительства.