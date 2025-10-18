В Рязани на ярмарках товары представили 158 местных производителей

Еженедельная ярмарка продовольствия прошла 11 октября на пяти площадках в Рязани, где торговали 158 местных производителей на 245 местах. Такие мероприятия направлены на достижение целей и задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.