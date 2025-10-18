В Рязани на ярмарках товары представили 158 местных производителей

Еженедельная ярмарка продовольствия прошла 11 октября на пяти площадках в Рязани, где торговали 158 местных производителей на 245 местах. Такие мероприятия направлены на достижение целей и задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
На ярмарке работали 13 фермеров и 88 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.
Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия привезли 33 участника, продано 6,5 тонны продукции. Молока и молочных продуктов от 30 производителей реализовано 4,3 тонны. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 9 производителей, 3,4 тонны продукции. Медом торговали 16 фермерских и личных подсобных хозяйств, реализовано 300 кг меда и продуктов пчеловодства. Живую рыбу привезли 3 хозяйства, продано 1,4 тонны рыбы. Плодоовощную продукцию представили 49 участников, продано 2,1 тонны картофеля, 2,1 тонны овощей, 2 тонны яблок и груш.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.