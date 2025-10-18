В Пензенской области лес обследовали на площади 50 гектаров

Работы выполнили на территории четырех лесничеств площадью 50 га. В ходе обследования специалисты определяли категорию состояния деревьев и выявляли причины их ослабления. Основной причиной ослабления насаждений стали стволовые гнили. Их очаги обнаружены в насаждениях дуба низкоствольного на площади 34,3 га. На площади 8,7 га выявили очаги корневой губки — заболевания, поражающего корневые системы. Кроме того, на площади 2,4 гектара насаждения погибли в результате пожара 2024 года. Там рекомендовано провести уборку неликвидной древесины.