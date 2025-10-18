Филимонов прокомментировал данные о росте потребления алкоголя

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что согласно сайту Федеральной службы государственной статистики, с января текущего года в Вологодской области фиксируется стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. Согласно замерам из расчета, где за основу берется чистый спирт (100%), в январе на душу населения в Вологодской области показатель составил 7,7 литра, в феврале и марте — 9,31 литра, в апреле — 9,78 литра, в мае — 9,58 литра, в июне — 9,4 литра, в июле — 9,48 литра, в августе — 9,56 литра и в сентябре — 9,65 литра. При этом, как сообщает издание, в соседних с Вологодской областью регионах потребление алкоголя с начала года снижается.