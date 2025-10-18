В Ижевске прошел региональный родительский слет «Родные-Любимые»

Региональный родительский слет «Родные-Любимые», объединивший инициативные семьи со всех районов Удмуртии и представителей Движения Первых, прошел 11 октября в школе № 8 Ижевска. Мероприятие способствует достижению цели национального проекта «Семья», сообщили в администрации Можгинского района.
Для взрослых организовали увлекательные мастер-классы, проектную сессию по развитию сообщества «Родные-Любимые», а также лекции. В это время ребята стали участниками развлекательных площадок. Также на мероприятии прошла семейная игра «Родные-Любимые: компас ценностей Первых». Семьи открыли для себя все возможности Движения Первых: узнали о событиях для детей и родителей, а также о том, как взрослые могут помочь ребятам раскрыть свой потенциал. Каждая семья получила памятные призы от организаторов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.