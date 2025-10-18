В Ижевске прошел региональный родительский слет «Родные-Любимые»

Для взрослых организовали увлекательные мастер-классы, проектную сессию по развитию сообщества «Родные-Любимые», а также лекции. В это время ребята стали участниками развлекательных площадок. Также на мероприятии прошла семейная игра «Родные-Любимые: компас ценностей Первых». Семьи открыли для себя все возможности Движения Первых: узнали о событиях для детей и родителей, а также о том, как взрослые могут помочь ребятам раскрыть свой потенциал. Каждая семья получила памятные призы от организаторов.