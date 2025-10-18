В Севастополе пройдет вебинар о налогах

Севастопольцы могут принять участие в вебинаре «Актуальные вопросы налогообложения от УФНС России по городу Севастополю». Поддержка бизнесменам оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Севастопольском фонде поддержки субъектов предпринимательства.
Встреча состоится 24 октября с 14:00 до 15:00. На мероприятии выступят Анна Минкина — начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества и Андрей Яковлев — начальник отдела проектного управления долгом и урегулирования задолженности физических лиц УФНС России по Севастополю. Участники разберут практические вопросы порядка исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц в 2025 году. Также они рассмотрят изменения порядка взыскания налоговой задолженности с физических лиц с 1 ноября 2025 года.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.