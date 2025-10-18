Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Драка школьников на соревнованиях в Ростовской области: двое подростков в больнице

Двое школьников попали в больницу после драки на соревнованиях под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Полиция проверит информацию о том, что во время соревнований в Ростовской области в драке пострадали школьники. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

— Инцидент произошел в селе Средний Егорлык, где проходили спортивные соревнования. Полицейские обнаружили в социальных сетях публикацию с записью драки между подростками и сразу начали проверку, — уточнили в донском главке.

Параллельно в дежурную часть поступило сообщение из местной больницы. Туда доставили двух несовершеннолетних с травмами, полученными во время конфликта.

Как установили сотрудники полиции, ссора произошла между двумя одноклассниками 15 и 14 лет. В ходе драки один из подростков получил телесные повреждения. Обоим школьникам медики оказали необходимую помощь.

Сейчас правоохранители проводят опрос свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливается причина конфликта и причастность других лиц к инциденту. Расследование продолжается.