В деревне Талой в Кузбассе открыли новое здание общей врачебной практики

Теперь больше тысячи жителей будут получать медпомощь в просторном, комфортном здании. Новый современный объект отвечает всем требованиям и санитарным нормам. Потоки взрослых и детей разделены. В ОВП есть кабинеты педиатра, терапевта, акушера-гинеколога, функциональной диагностики, процедурный и прививочный. Медпункт полностью благоустроен и обеспечен инженерными системами водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования воздуха. Для маломобильных граждан оборудованы пандус с двусторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала, система навигации с использованием шрифта Брайля.