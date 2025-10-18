В деревне Талой в Кузбассе открыли новое здание общей врачебной практики

Модульное здание общей врачебной практики (ОВП) открыли в деревне Талой Юргинского муниципального округа в Кузбассе. Средства на строительство и оснащение учреждения выделили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
Теперь больше тысячи жителей будут получать медпомощь в просторном, комфортном здании. Новый современный объект отвечает всем требованиям и санитарным нормам. Потоки взрослых и детей разделены. В ОВП есть кабинеты педиатра, терапевта, акушера-гинеколога, функциональной диагностики, процедурный и прививочный. Медпункт полностью благоустроен и обеспечен инженерными системами водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования воздуха. Для маломобильных граждан оборудованы пандус с двусторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала, система навигации с использованием шрифта Брайля.
Учреждение оснастили всем необходимым оборудованием. Для проведения осмотров и оказания экстренной помощи в нем есть аппарат ЭКГ, автоматический дефибриллятор, лабораторные аппараты, портативные приборы для определения уровня глюкозы, холестерина и гемоглобина. Во всех кабинетах установлена новая медицинская мебель, холодильники, шкафы для хранения медикаментов. Рабочие места врачей и медицинских сестер оснащены компьютерной техникой, позволяющей оформлять протоколы осмотра и вносить результаты исследований в электронную амбулаторную карту.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.