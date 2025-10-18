На Кубани улучшили участок дороги Староминская — Кущевская

Участок трассы станица Староминская — станица Кущевская протяженностью 3,050 км отремонтировали в Краснодарском крае. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Обновленный отрезок расположен в районе станицы Староминской между 3 и 6 км. На нем специалисты ликвидировали просадки дорожного полотна, сделали выравнивающий слой и уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также отремонтировали тротуар, установили современный автобусный павильон и обустроили удобную посадочную площадку. Помимо этого, они поставили перильные и барьерные ограждения, новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Еще привели в порядок съезды с основной трассы, укрепили обочины дороги и нанесли свежую горизонтальную дорожную разметку из термопластика.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.