На Кубани улучшили участок дороги Староминская — Кущевская

Обновленный отрезок расположен в районе станицы Староминской между 3 и 6 км. На нем специалисты ликвидировали просадки дорожного полотна, сделали выравнивающий слой и уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также отремонтировали тротуар, установили современный автобусный павильон и обустроили удобную посадочную площадку. Помимо этого, они поставили перильные и барьерные ограждения, новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Еще привели в порядок съезды с основной трассы, укрепили обочины дороги и нанесли свежую горизонтальную дорожную разметку из термопластика.