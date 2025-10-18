В селе Тазово Курской области открыли прокат вещей для малышей

Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до полутора лет открыли в селе Тазово Золотухинского района Курской области. Это стало возможным в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве социального обеспечения, материнства и детства.
Этот пункт стал седьмым в области — аналогичные заведения уже открыты в Черемисиновском, Щигровском районах и четыре в городе Курске. Услугами пунктов воспользовались уже 244 семьи.
В учреждении в селе Тазово родители могут бесплатно взять во временное пользование детскую коляску, пеленальный столик, манеж, ходунки, стульчик для кормления, автокресло и другие необходимые вещи. Помощь оказывают молодым семьям, семьям участников специальной военной операции, студентам, многодетным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, одиноким матерям, а также семьям, временно покинувшим постоянное место жительства. Скоро в пункте появится группа кратковременного пребывания, будет доступна услуга социальной няни.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.