В Сюмсинском районе Удмуртии благоустроили две территории

Два общественных пространства благоустроили в селах Сюмси и Кильмезь в Сюмсинском районе Удмуртской Республики. Их обновили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
В центре села Сюмси работы были сосредоточены на облагораживании территории под установленную ранее перголу. Теперь там уложена новая брусчатка, а для удобства жителей вдоль тротуаров разместили 10 скамеек и 7 урн.
Также преобразилось пространство в селе Кильмезь. Рядом с уличной сценой появились новые скамейки, малые архитектурные формы и вазоны. Еще специалисты сделали современное уличное освещение.
Работа по модернизации этих территорий продолжится в 2026 году. В селе Сюмси планируется сделать пешеходную дорожку вдоль улицы Советской, от центра занятости до рыночной площади. Для юных жителей села Кильмезь установят современную детскую площадку с песочницей и веревочными лестницами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.