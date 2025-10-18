В Звенигороде стартовал ремонт филиала «Красногорского колледжа»

Капитальный ремонт филиала «Красногорского колледжа» стартовал в Звенигороде в Московской области. Работы выполняют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве строительного комплекса.
Сейчас специалисты занимаются демонтажом внутри здания и на кровле. Также они делают перегородки. На объекте задействовано свыше 10 человек.
В здании площадью 6089 кв. м запланированы внутренние отделочные работы. Также строители сделают входные группы, заменят все инженерные коммуникации и сантехнику. Еще они обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование. Завершить все работы планируют до конца 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.