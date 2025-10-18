Ричмонд
Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье

Нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря, обрушившаяся на головы землян сегодня, пока минимальная, что соответствует уровню G1 (максимальный G5). Однако впереди еще два дня солнечного шторма. Так что держим кулачки, чтобы она не разгулялась.

Как вы уже поняли, нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября. После этой даты, как предполагают ученые, наступит период относительного спокойствия… но примерно на одну неделю.

Напомним, в октябре солнышко «радовало» Землю магнитными бурями два раза — в период с 1 по 3 октября и 12 октября.