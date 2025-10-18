В Краснодарском крае открыли 13 участков отремонтированных дорог

Движение запустили на 13 отремонтированных участках дорог Краснодарского края за девять месяцев текущего года, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Ремонт объектов общей протяженностью 73,2 км проводили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
К концу года в крае введут в эксплуатацию 20 обновленных участков дорог общего пользования. Среди них трассы Каневская — Березанская, Журавская — Тихорецк, Ладожская — Алексее-Тенгинская, Славянск-на-Кубани — Крымск, Ейск — Ясенская — Копанская — Новоминская, Краснодар — Ейск, Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края, Челбасская — Крыловская — Ленинградская.
Напомним, дорожная сеть Краснодарского края составляет 43 тыс. км, из них федеральные трассы — 1,7 тыс. км, региональные — 8,9 тыс. км, местные — 32,4 тыс. км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.