Отключения теле- и радиосигнала пройдут в Ростовской области на следующей неделе

На следующей рабочей неделе, с 20 по 24 октября, в Ростовской области ожидаются массовые отключения телевидения и радиосигнала. Это следует из сообщения Российской телевизионной и радиовещательной сети.
В понедельник, 20 октября, с 10:00 до 16:00 сигнал пропадет в Алексеево-Тузловке в Родионово-Несветайском районе. В этот же день с 01:00 до 10:00 без вещания останутся Волгодонск, Каменск-Шахтинский, поселок Конезавод имени Буденного в Сальском районе, Морозовск и Ростов-на-Дону. В хуторе Калининский Шолоховского района отключения продлятся с 01:00 до 10:00.
Во вторник, 21 октября, профилактические работы затронут несколько населенных пунктов. С 11:00 до 17:00 вещание прервется в поселке Чирский Советского района и Константиновске. В Куйбышево отключения запланированы с 10:00 до 16:00.
В четверг, 23 октября, проблемы с сигналом ожидаются в Большой Мартыновке и хуторе Свободный Тацинского района с 11:00 до 17:00. В Миллерово телевидение и радио не будут работать с 11:00 до 18:00, а в Таганроге — с 10:00 до 19:00.
В пятницу, 24 октября, отключения затронут хутор Земцов Боковского района с 11:00 до 19:00. В Ростове-на-Дону с 08:00 до 17:00 будет отключен только радиосигнал. Все работы проводятся для технического обслуживания оборудования и носят плановый характер.
