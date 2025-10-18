Отключения теле- и радиосигнала пройдут в Ростовской области на следующей неделе

В понедельник, 20 октября, с 10:00 до 16:00 сигнал пропадет в Алексеево-Тузловке в Родионово-Несветайском районе. В этот же день с 01:00 до 10:00 без вещания останутся Волгодонск, Каменск-Шахтинский, поселок Конезавод имени Буденного в Сальском районе, Морозовск и Ростов-на-Дону. В хуторе Калининский Шолоховского района отключения продлятся с 01:00 до 10:00.