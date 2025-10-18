В Волгограде отремонтировали отделение поликлиники № 31

Ремонт консультативно-диагностического отделения детской клинической поликлиники № 31 завершили в Волгограде в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
В отделении заменили окна, двери, пожарную сигнализацию, систему оповещения и электропроводку, обновили внутреннюю отделку. Также специалисты смонтировали новую систему водоотведения.
Поликлиника обслуживает более 28 тыс. детей Советского района. Медицинскую помощь пациентам оказывают 75 врачей и 82 специалиста среднего медицинского персонала. Среди них — ЛОР, офтальмолог, детский невролог, детский хирург, стоматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог и детский гинеколог. Также в отделении проводятся исследования функциональной диагностики, физиотерапевтическое лечение и массаж.
Напомним, в прошлом году при поддержке нацпроекта «Здравоохранение» в поликлинике отремонтировали педиатрическое отделение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.