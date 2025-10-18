Ричмонд
В Калининградской области обсудили меры повышения безопасности на дорогах

Поставлена задача продолжать системную работу по снижению аварийности в регионе.

Мероприятия по безопасности дорожного движения, проводимые в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», обсудили 7 октября на заседании правительства Калининградской области. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

На трассах края проводят капитальный ремонт автобусных остановок, обслуживают метеорологические станции и делают наружное освещение. Так, в 27 населенных пунктах, через которые проходит дорога регионального значения «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман», сделали уличное освещение.

Также в Багратионовском, Светловском, Славском, Черняховском и Гусевском округах за счет средств нацпроекта обустроили пешеходные переходы, искусственные дорожные неровности, установили светофоры возле детских школьных и дошкольных учреждений.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных подчеркнул, что повышение безопасности на дорогах — безусловный приоритет. Поставлена задача продолжать системную работу по снижению аварийности в регионе, особое внимание уделяя пешеходным переходам вблизи образовательных учреждений.

Напомним, всего в этом году в крае будет отремонтировано 139 км областных дорог и около 300 пог. м мостов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.