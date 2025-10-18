Геворгян: Европа становится протоколонией, вопрос — кому она достанется

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа может превратиться в чью-то протоколонию. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказала российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян.
Говоря о положении дел на евразийском континенте, Каринэ Геворгян отметила, что ситуация в различных регионах зачастую подогревается в интересах «маленького кусочка внутри Лондона», то есть современных британских элит.
Политолог: Трамп ничего не может гарантировать Путину, и Путин это понимает.
«Сила там имеется, и немалая, — заявила политолог. — И понятно, что Америка Трампа нужна этой силе как частная военная компания, потому что чего нет у этой силы и что было раньше — это армия и флот Великобритании. И они пытаются сделать из Трампа и из Америки эту частную военную компанию, потому что это же удавалось при Байдене».
Страны Европейского союза в свою очередь стали терять влияние в своих бывших колониях. «Сама Европа (она богатая, она жирненькая) становится протоколонией, де-факто — колонией. Вопрос, кому достанется. И Трамп борется за Европу как американец. Он хочет получить что-то от этой Европы и получает», — подчеркнула Каринэ Геворгян. -0-