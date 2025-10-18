Геворгян: Европа становится протоколонией, вопрос — кому она достанется

«Сила там имеется, и немалая, — заявила политолог. — И понятно, что Америка Трампа нужна этой силе как частная военная компания, потому что чего нет у этой силы и что было раньше — это армия и флот Великобритании. И они пытаются сделать из Трампа и из Америки эту частную военную компанию, потому что это же удавалось при Байдене».