На Дону завершился образовательный проект для молодежи «Село помнит»

Заключительный региональный образовательный заезд программы «Село помнит» прошел 13−15 октября в центре аграрного лидерства «Молодежная станица “Дон”». Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Участниками заезда стали активисты Движения первых со всего региона. Программа была направлена на сохранение исторической памяти, развитие патриотизма и укрепление связи поколений.
«Такие заезды помогают ребятам не только узнать больше о нашей истории, но и почувствовать свою ответственность за будущее. Участники присоединились к панельным дискуссиям, размышляли, что значит — быть патриотом. Наши ребята активно показывают свое неравнодушие к будущему региона и страны», — отметил председатель комитета по молодежной политике региона Олег Отроков.
Завершающим этапом заезда стала защита итоговых проектов участников. Среди них — театрализованная экскурсия «Памяти героев верны», квест-игра «Память героев Великой Отечественной войны», фестиваль «Герои нашего времени», арт-объект «Семейная мастерская», реконструкция боя «1943 год. Железнодорожный вокзал», а также инициативы в сфере науки, спорта и межнационального единства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.