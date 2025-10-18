В башкирском поселке Чишмы отремонтировали водопроводные сети

Ремонт водопроводных сетей завершили в рабочем поселке Чишмы Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Работы начались в мае этого года. Подрядная организация полностью заменила трубопровод общей протяженностью более 6 тыс. пог. м и установила 6 современных водопроводных колодцев.
Обновленный участок водопровода обеспечит бесперебойное и качественное водоснабжение, существенно снизит аварийность на сети, а также повысит энергоэффективность системы водораспределения.
«Башкирия последовательно занимается модернизацией объектов и инженерных сетей, в том числе за счет федеральных программ. Федеральный проект “Модернизация коммунальной инфраструктуры” направлен именно на восстановление систем коммунального блока по всей стране, в том числе и в нашей республике», — отметила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.