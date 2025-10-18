Футболисты «Ростова» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» в 12 туре РПЛ

ФК «Ростов» везет из Москвы одно очко по результатам матча 12 тура Российской премьер-лиги со «Спартаком». Матч, который прошел в субботу, 18 октября, завершился со счетом 1:1.
На 54-й минуте встречи Тимур Сулейманов вывел «желто-синих» вперед. Казалось, что ростовчане смогут удержать победный счет, но на 85-й минуте Эсекейль Барко из стана «красно-белых» сравнял шансы команд.
Матч выдался насыщенным на события. Уже в начале первого тайма травму колена получил защитник «Спартака» Срджан Бабич. Его пришлось увозить с поля на носилках при помощи специального автомобиля. На 26-й минуте игра осложнилась для хозяев — красную карточку за фол последней надежды получил защитник Александер Джику, и хозяева играли вдесятером.
Московский клуб после этой игры набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» продолжает бороться за позиции в середине турнирной таблицы — на десятой строчке.
