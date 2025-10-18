Футболисты «Ростова» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» в 12 туре РПЛ

Матч выдался насыщенным на события. Уже в начале первого тайма травму колена получил защитник «Спартака» Срджан Бабич. Его пришлось увозить с поля на носилках при помощи специального автомобиля. На 26-й минуте игра осложнилась для хозяев — красную карточку за фол последней надежды получил защитник Александер Джику, и хозяева играли вдесятером.