В Перми состоится «Счастливый забег»

«Счастливый забег» состоится 19 октября на центральной набережной Камы в ходе Пермского марафона. Соревнование проводится в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
Взрослым участникам предстоит преодолеть дистанции на 1,5 км и 3 км, юношам и девушкам от 10 до 17 лет — 1,5 км, детям от 7 до 9 лет — 1 км. Мероприятие станет отличной возможностью пробежаться по живописному осеннему маршруту.
Проведение крупных спортивных событий является одним из способов популяризации систематических занятий физкультурой. В ходе реализации госпрограммы «Спорт России» Пермский край планирует вовлечь в физическую активность не менее 70% жителей региона к 2030 году.
Ранее в селе Усть-Кишерть Пермского края состоялись массовые соревнования по бегу «Кросс нации». В турнире поучаствовали более 100 жителей Кишертского округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.